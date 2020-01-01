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«Мне не стыдно»: жена Владимира Остапчука оправдала его за то, что он не помогает детям

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Жена популярного телеведущего Кристина Остапчук сделала неожиданное заявление.

Жена Владимира Остапчука оправдала его за то, что он не помогает детям
Жена Владимира Остапчука оправдала его за то, что он не помогает детям
instagram.com/kristygor

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Звездная супруга Владимира Остапчука, Кристина, на своей странице в Инстаграм в разделе stories ответила на вопрос фолловеров. Один из подписчиков поинтересовался у знаменитости, как она реагирует на то, что Владимир отказывается платить своим детям алименты. Кристина резко ответила фанату, став на защиту своего мужа:

«Стоп вранью здесь! Мне абсолютно не стыдно, потому что я знаю, как и сколько он помогает. Сколько хочет еще всего сделать для детей, но ему не дают возможности. Он идеальный отец и со временем все уладится 100%!»

Стоит отметить, что Кристина Остапчук активно транслирует свою личную жизнь в социальных сетях. А поклонники с большим интересом наблюдают за этим, комментируя каждую публикацию.

Напомним, что от первого брака у Владимира Остапчука есть двое детей: дочь Эмилия и сын Эван-Александр.

Жена Владимира Остапчука оправдала его за то, что он не помогает детям
Жена Владимира Остапчука оправдала его за то, что он не помогает детям
instagram.com/kristygor

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Источник: ivonа bigmir)net

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