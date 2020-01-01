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«Новый член семьи»: Ани Лорак показала с кем живет

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Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками милым снимком.

Ани Лорак показала нового члена семьи
Ани Лорак показала нового члена семьи
instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала нежное фото. На кадре знаменитость запечатлела себя с собачкой на фоне новогодней елки. Артистка предстала в черной водолазке, с собранными волосами и минимумом макияжа на лице. Естественный внешний вид звезды передал домашнюю атмосферу.

Под публикацией Ани Лорак призналась, что ее семья стала больше, ведь они завели собаку:

«❤️ Знакомьтесь, это – Тоша! Именно такое имя дала моя дочь София нашему новому члену семьи!»

Поклонники умилились, глядя на нежное фото, и рассыпались в комплиментах:

«Такая прелесть! Лапочки».

«Какой хорошенький! А ты такая куколка».

«Ооой, какие классные. Очень милый песик».

«Я растаяла. Вы красивые!»

«Боже, какой милый песик! Каролин, вы очень красивая».

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Источник: ivonа bigmir)net

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