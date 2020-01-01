«Ух какая!»: Тина Кароль засветила пышную грудь в мини-платье

Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Тина Кароль засветила пышную грудь в мини-платье instagram.com/tinakarol_fann

Читай также: Бывшая жена Узелкова сверкнула своими оголенными ножками

Популярная исполнительница Тина Кароль благодаря своему творчеству стала кумиром для многих девушек. В Инстаграме есть огромное количество фан-аккаунтов, где публикуют различные снимки знаменитости. На одной из фан-страничек появилось сексуальное фото артистки. На кадре Тина позирует, сидя на диване, в экстремально коротеньком платье розового цвета. Обтягивающий наряд подчеркивает стройную фигуру звезды, а глубокая зона декольте оголяет ее пышную грудь. Образ Кароль дополнила распущенными волосами и ярким макияжем с акцентом на красных губах.

Под публикацией автор снимка написал так:

«Талантливых людей много, а успеха добываются лишь единицы - те, кто не обижается на судьбу и не сдаётся перед трудностями♥️».

Поклонники восхитились внешним видом Тины, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Красуня😍😍». «Тина, ты трудяжка, а Бог даёт испытаний столько, сколько человек может выдержать, и ты прошла это испытание, будь счастлива, ты заслужила!!!!» «Ух какая!» «Гарна».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.