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«Ух какая!»: Тина Кароль засветила пышную грудь в мини-платье

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Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Тина Кароль засветила пышную грудь в мини-платье
Тина Кароль засветила пышную грудь в мини-платье
instagram.com/tinakarol_fann

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Популярная исполнительница Тина Кароль благодаря своему творчеству стала кумиром для многих девушек. В Инстаграме есть огромное количество фан-аккаунтов, где публикуют различные снимки знаменитости. На одной из фан-страничек появилось сексуальное фото артистки. На кадре Тина позирует, сидя на диване, в экстремально коротеньком платье розового цвета. Обтягивающий наряд подчеркивает стройную фигуру звезды, а глубокая зона декольте оголяет ее пышную грудь. Образ Кароль дополнила распущенными волосами и ярким макияжем с акцентом на красных губах.

Под публикацией автор снимка написал так:

«Талантливых людей много, а успеха добываются лишь единицы - те, кто не обижается на судьбу и не сдаётся перед трудностями♥️».

Поклонники восхитились внешним видом Тины, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Красуня😍😍».

«Тина, ты трудяжка, а Бог даёт испытаний столько, сколько человек может выдержать, и ты прошла это испытание, будь счастлива, ты заслужила!!!!»

«Ух какая!»

«Гарна».

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Источник: ivonа bigmir)net

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