«Грудь похитили»: Регина Тодоренко резко ответила на критику своей груди

Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Регина Тодоренко резко ответила на критику своей груди instagram.com/reginatodorenko

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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала архивное фото. На кадре знаменитость позирует в купальнике с глубоким декольте, который оголяет ее пышную грудь. По словам артистки, ее грудь значительно уменьшилась после того, как она похудела на 20 килограммов:

«По всей видимости, судя по комментам к предыдущему посту, многих сильно заинтересовало исчезновение моей груди. Скорее звоните в Бюро розыска!!!! Возможно , грудь похитили инопланетяне 👽

Да, дорогие мои, так бывает , когда стремительно теряешь вес. Рассказать, как я похудела на 20 кг и куда пропала грудь 3го размера? 💪🏻😂»

Поклонники поддержали Регину Тодоренко в комментариях, написав о том, что она выглядит прекрасно:

«Вы великолепна в любой форме!» «Выглядит шикарно и до и после». «Вы крутая». «Красавица».

Напомним, что фанаты раскритиковали Регину за «отсутствие груди» на фото с отдыха. Как оказалось, девушка сильно похудела из-за чего ее бюст уменьшился в размерах.

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