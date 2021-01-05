«Грудь похитили»: Регина Тодоренко резко ответила на критику своей груди
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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала архивное фото. На кадре знаменитость позирует в купальнике с глубоким декольте, который оголяет ее пышную грудь. По словам артистки, ее грудь значительно уменьшилась после того, как она похудела на 20 килограммов:
«По всей видимости, судя по комментам к предыдущему посту, многих сильно заинтересовало исчезновение моей груди. Скорее звоните в Бюро розыска!!!! Возможно , грудь похитили инопланетяне 👽
Да, дорогие мои, так бывает , когда стремительно теряешь вес. Рассказать, как я похудела на 20 кг и куда пропала грудь 3го размера? 💪🏻😂»
Поклонники поддержали Регину Тодоренко в комментариях, написав о том, что она выглядит прекрасно:
«Вы великолепна в любой форме!»
«Выглядит шикарно и до и после».
«Вы крутая».
«Красавица».
Напомним, что фанаты раскритиковали Регину за «отсутствие груди» на фото с отдыха. Как оказалось, девушка сильно похудела из-за чего ее бюст уменьшился в размерах.
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