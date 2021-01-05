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«Грудь похитили»: Регина Тодоренко резко ответила на критику своей груди

Комментариев: 3
Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Регина Тодоренко резко ответила на критику своей груди
Регина Тодоренко резко ответила на критику своей груди
instagram.com/reginatodorenko

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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала архивное фото. На кадре знаменитость позирует в купальнике с глубоким декольте, который оголяет ее пышную грудь. По словам артистки, ее грудь значительно уменьшилась после того, как она похудела на 20 килограммов:

«По всей видимости, судя по комментам к предыдущему посту, многих сильно заинтересовало исчезновение моей груди. Скорее звоните в Бюро розыска!!!! Возможно , грудь похитили инопланетяне 👽
Да, дорогие мои, так бывает , когда стремительно теряешь вес. Рассказать, как я похудела на 20 кг и куда пропала грудь 3го размера? 💪🏻😂»

Поклонники поддержали Регину Тодоренко в комментариях, написав о том, что она выглядит прекрасно:

«Вы великолепна в любой форме!»

«Выглядит шикарно и до и после».

«Вы крутая».

«Красавица».

Напомним, что фанаты раскритиковали Регину за «отсутствие груди» на фото с отдыха. Как оказалось, девушка сильно похудела из-за чего ее бюст уменьшился в размерах.

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  05.01.2021, 08:16
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Ребенок высосал
Духовный_скреп    05.01.2021, 07:59
Оценка:  +3
Духовный_скреп
Грудь после похудения превратилась в уши спаниеля?
гость  (аноним)  05.01.2021, 07:50
Оценка:  0
гость
это всё происки фсб
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