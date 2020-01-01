Американская актриса Дженнифер Лопес показала фанатам, как выглядит без макияжа.

51-летняя Дженнифер Лопес смыла макияж и показала, как выглядит без него instagram.com/jlo

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Популярная актриса Дженнифер Лопес на своей странице в Инстаграм провела прямой эфир, где смыла макияж собственной коллекцией косметики. На кадрах знаменитость появилась в домашнем халате цвета золота, с кокетливой прической и ярким макияжем с акцентом на глазах. Потом артистка поэтапно удаляла макияж с лица разными средствами со своей линейки и демонстрировала эффект.

Когда Дженнифер полностью смыла макияж с лица, то продемонстрировала свою естественную красоту. Стоит отметить, что в 51 год Лопес имеет не только потрясающую фигуру, но и безупречное лицо.

Поклонники восхитились внешним видом Дженнифер, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Невероятная!» «Королева». «Очень красивая». «Как так можно выглядеть в 51 год? В чем секрет?» «Ты выглядишь потрясающе».

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