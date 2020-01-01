51-летняя Дженнифер Лопес смыла макияж и показала, как выглядит без него
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Популярная актриса Дженнифер Лопес на своей странице в Инстаграм провела прямой эфир, где смыла макияж собственной коллекцией косметики. На кадрах знаменитость появилась в домашнем халате цвета золота, с кокетливой прической и ярким макияжем с акцентом на глазах. Потом артистка поэтапно удаляла макияж с лица разными средствами со своей линейки и демонстрировала эффект.
Когда Дженнифер полностью смыла макияж с лица, то продемонстрировала свою естественную красоту. Стоит отметить, что в 51 год Лопес имеет не только потрясающую фигуру, но и безупречное лицо.
Поклонники восхитились внешним видом Дженнифер, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Невероятная!»
«Королева».
«Очень красивая».
«Как так можно выглядеть в 51 год? В чем секрет?»
«Ты выглядишь потрясающе».
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