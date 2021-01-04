В боди и колготах: Соня Плакидюк засветилась в компании обнаженных мужчин
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Эксперт проекта «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданное фото. На кадре знаменитость предстала в боди и колготах в сетку. Силуэтный наряд подчеркнул стройную фигуру и пышную грудь девушки. Эффектный образ Соня дополнила массивным украшением на шее и длинными распущенными волосами. Однако еще большей пикантности кадру придают полностью обнаженные мужчины у ног Плакидюк.
Под публикацией Соня написала так:
«Всi вже воскресли пiсля вчора?
Якщо нi, то Καλυψώ вам у помiч♀️😜».
Некоторых поклонники восхитились соблазнительным снимком, и осыпали телезвезду комплиментами в комментариях, а другие фанаты осудили за излишнюю откровенность:
«Подумала, что это Ким Кардашьян сначала. Соня, вы шикарны!!👑»
«Такие фото для модельного фотографа и эксперта просто не допустимы. Это ставит под вопрос ваш профессионализм в модельной индустрии».
«Это что за красота такая? 😍Соня, вы как всегда неотразимы».
«Тошнит от такого фото!»
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