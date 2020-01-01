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Страстный танец: Мишель Андраде потрясла ягодицами перед камерой

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Украинская певица Мишель Андраде поделилась с подписчиками пикантным видеороликом.

Мишель Андраде потрясла ягодицами перед камерой
Мишель Андраде потрясла ягодицами перед камерой
instagram.com/mishvirmish

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Популярная исполнительница Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное видео. На кадрах знаменитость предстала в пижамных штанах, белой футболке, завязанной под грудью, и с новогодним обручем на голове. Артистка станцевала зажигательный танец под свою новую песню на фоне новогодней елки с бокалом в руках. В конце видео девушка не стесняясь потрясла ягодицами прямо перед камерой.

Под публикацией Мишель призвала своих фанатов танцевать вместе с ней под новый хит:

«С Новым годом биттчеессс! Жду ваши видосики в тик токе снегурочки🔥❤️».

Поклонникам понравился соблазнительный танец Андраде, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Дуже пристрасний танець, а пісня відпад😈🔥».

«Красуня👍👍».

«Потрясающая! А как танцуешь… ммм, глаз не отвести. Обалденно!»

«Очень секси чикита».

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Источник: ivonа bigmir)net

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