Страстный танец: Мишель Андраде потрясла ягодицами перед камерой
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Популярная исполнительница Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное видео. На кадрах знаменитость предстала в пижамных штанах, белой футболке, завязанной под грудью, и с новогодним обручем на голове. Артистка станцевала зажигательный танец под свою новую песню на фоне новогодней елки с бокалом в руках. В конце видео девушка не стесняясь потрясла ягодицами прямо перед камерой.
Под публикацией Мишель призвала своих фанатов танцевать вместе с ней под новый хит:
«С Новым годом биттчеессс! Жду ваши видосики в тик токе снегурочки🔥❤️».
Поклонникам понравился соблазнительный танец Андраде, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Дуже пристрасний танець, а пісня відпад😈🔥».
«Красуня👍👍».
«Потрясающая! А как танцуешь… ммм, глаз не отвести. Обалденно!»
«Очень секси чикита».
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