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«Мы вечность»: Тина Кароль призналась в любви покойному мужу

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Украинская певица Тина Кароль поделилась с подписчиками искренним признанием.

Тина Кароль призналась в любви покойному мужу
Тина Кароль призналась в любви покойному мужу
instagram.com/tina_karol

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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, которое сопроводила трогательной композицией. На анимационном кадре знаменитость предстала в черном боди, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Откровенный снимок артистка дополнила фрагментом своей песни «Я все еще люблю», которую исполнила на концерте.

Под публикацией Тина написала строки из чувственной композиции:

«Я все еще люблю , да!
Люблю как в первый раз , да!
И за любовь твою я отдала бы все на  свете, да!»

Поклонники восхитились искренностью Кароль, и написали свои догадки о том, что данный снимок посвящен ее покойному мужу:

«Тина и Женя. Настоящая любовь не умирает».

«Любовь душ длиною в вечность».

«Тина, Женя – навсегда в сердечке».

Тина Кароль не стала скрывать своих чувств, и написала, что все еще любит своего мужа:

«Это встреча странников и их путешествие вне осязаемой плоскости. Вечность – она состоит из любви. Мы Вечность».

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Источник: ivonа bigmir)net

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