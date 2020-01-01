«Мы вечность»: Тина Кароль призналась в любви покойному мужу
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Популярная исполнительница Тина Кароль на своей странице в Инстаграм опубликовала фото, которое сопроводила трогательной композицией. На анимационном кадре знаменитость предстала в черном боди, которое подчеркнуло ее стройную фигуру. Откровенный снимок артистка дополнила фрагментом своей песни «Я все еще люблю», которую исполнила на концерте.
Под публикацией Тина написала строки из чувственной композиции:
«Я все еще люблю , да!
Люблю как в первый раз , да!
И за любовь твою я отдала бы все на свете, да!»
Поклонники восхитились искренностью Кароль, и написали свои догадки о том, что данный снимок посвящен ее покойному мужу:
«Тина и Женя. Настоящая любовь не умирает».
«Любовь душ длиною в вечность».
«Тина, Женя – навсегда в сердечке».
Тина Кароль не стала скрывать своих чувств, и написала, что все еще любит своего мужа:
«Это встреча странников и их путешествие вне осязаемой плоскости. Вечность – она состоит из любви. Мы Вечность».
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