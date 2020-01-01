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Надя Дорофеева ужаснула своей худобой в обтягивающем наряде

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Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками фото с отдыха.

Надя Дорофеева ужаснула своей худобой в обтягивающем наряде
Надя Дорофеева ужаснула своей худобой в обтягивающем наряде
instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото. На кадрах знаменитость позирует в черном костюме, который состоит из топа, который оголяет плечи, и юбки с разрезом от бедра. Стильный образ артистка дополнила распущенными волосами, минимумом макияжа на лице и кроссовками. Также Надя показала фото со своим мужем Владимиром Дантесом и близкой подругой. Судя по фото, звезды довольно весело проводят время на Бали, катаясь на байке, и отдыхая в кругу друзей.

Стоит отметить, что Надя транслирует творческие моменты в социальных сетях, а личные кадры являются большой редкостью. Поэтому за несколько часов фото собрало больше ста тысяч лайков и огромное количество комментариев.

Поклонники отметили, что в силуэтном наряде Дорофеева выглядит очень худой, и написали об этом в комментариях:

«Худышка такая».

«Слишком худая!»

«Ты хот что-нибудь кушаешь?»

«Кошмар».

«Что с тобой? Такая худая».

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Источник: ivonа bigmir)net

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