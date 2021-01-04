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«Позорище»: Оля Цибульская прикрыла грудь и показала обнаженные ягодицы

Комментариев: 2
Украинская певица Оля Цибульская поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Оля Цибульская прикрыла грудь и показала обнаженные ягодицы
Оля Цибульская прикрыла грудь и показала обнаженные ягодицы
instagram.com/cybulskaya

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Популярная исполнительница Оля Цибульская на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенные фото. На кадрах знаменитость позирует в стрингах, фартуке, босоножках на каблуках и красной кепке. Звезда сидит на кресле, отвернувшись к камере спиной, и смотрит через плечо. Оголенную грудь артистка прикрыла дождиком, а сочные ягодицы продемонстрировала многотысячной армии фанатов.

Под публикацией Цибульская написала так:

«Я так багато чекала від колишнього, що він здувся.⠀⠀
Тому сміливо заходь і не соромся.⠀
Сорі, зустрічаю в чому була⠀⠀
Ти теж знімай ..⠀
ТікТок😈🎉».

Некоторым поклонникам понравился смелый образ Оли Цибульской, а другие фанаты осудили ее за излишнюю откровенность:

«Вульгарно! Жаль».

«Бридота».

«Фу. КОШМАР. ДІТИ Ж ДИВЛЯТЬСЯ. НАВІЩО СЕБЕ ТАК НЕ ГАРНО ВИСТАВЛЯТИ?»

«Знову срака...»

«Пошлятина!»

«Гидко, бридко, страхітливо! Позорище таким співачкам».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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А че нормальный пердак, мне нравится
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гость
Тупая рагулиха с обвисшими сиськами! Бычка радивиловская! Гуцулё ибаное!
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