«Позорище»: Оля Цибульская прикрыла грудь и показала обнаженные ягодицы
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Популярная исполнительница Оля Цибульская на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенные фото. На кадрах знаменитость позирует в стрингах, фартуке, босоножках на каблуках и красной кепке. Звезда сидит на кресле, отвернувшись к камере спиной, и смотрит через плечо. Оголенную грудь артистка прикрыла дождиком, а сочные ягодицы продемонстрировала многотысячной армии фанатов.
Под публикацией Цибульская написала так:
«Я так багато чекала від колишнього, що він здувся.⠀⠀
Тому сміливо заходь і не соромся.⠀
Сорі, зустрічаю в чому була⠀⠀
Ти теж знімай ..⠀
ТікТок😈🎉».
Некоторым поклонникам понравился смелый образ Оли Цибульской, а другие фанаты осудили ее за излишнюю откровенность:
«Вульгарно! Жаль».
«Бридота».
«Фу. КОШМАР. ДІТИ Ж ДИВЛЯТЬСЯ. НАВІЩО СЕБЕ ТАК НЕ ГАРНО ВИСТАВЛЯТИ?»
«Знову срака...»
«Пошлятина!»
«Гидко, бридко, страхітливо! Позорище таким співачкам».
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