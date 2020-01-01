«Гармоничная пара»: Алина Гросу спровоцировала слухи о романе со взрослым актером
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Популярная исполнительница Алина Гросу на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото с фанатами. На кадрах знаменитость позирует с поклонниками своего творчества, которых встретила во время отдыха в Буковеле. Однако фолловеры обратили внимание на фото с 37-летним актером Романом Полянским, который сыграл любовника в ее клипе. Паре неоднократно приписывали роман, однако звезды уверяют, что между ними только дружба.
Под публикацией Алина призналась, что не любит фотографироваться во время отдыха:
«Во время отдыха, сама себя фоткать не особо люблю, поэтому хочу сегодня поделиться вашими фотографиями❤️😘 которыми вы делитесь на своих страницах🙌🏽😋😋😋 я и вы🙌🏽❤️».
Фанатам понравились милые снимки Гросу, и они осыпали звезду комплиментами в комментариях:
«Мне всегда больше нравятся фото с Романом. Такие красивые оба!»
«Вы очень красивая и гармоничная пара, как в клипах, так и в жизни».
«Класс! Такая милая!»
«Красавица!»
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