«Гармоничная пара»: Алина Гросу спровоцировала слухи о романе со взрослым актером

Украинская певица Алина Гросу поделилась с подписчиками фото с отдыха.

Алина Гросу спровоцировала слухи о романе со взрослым актером instagram.com/alina_grosu

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Популярная исполнительница Алина Гросу на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото с фанатами. На кадрах знаменитость позирует с поклонниками своего творчества, которых встретила во время отдыха в Буковеле. Однако фолловеры обратили внимание на фото с 37-летним актером Романом Полянским, который сыграл любовника в ее клипе. Паре неоднократно приписывали роман, однако звезды уверяют, что между ними только дружба.

Под публикацией Алина призналась, что не любит фотографироваться во время отдыха:

«Во время отдыха, сама себя фоткать не особо люблю, поэтому хочу сегодня поделиться вашими фотографиями❤️😘 которыми вы делитесь на своих страницах🙌🏽😋😋😋 я и вы🙌🏽❤️».

Фанатам понравились милые снимки Гросу, и они осыпали звезду комплиментами в комментариях:

«Мне всегда больше нравятся фото с Романом. Такие красивые оба!» «Вы очень красивая и гармоничная пара, как в клипах, так и в жизни». «Класс! Такая милая!» «Красавица!»

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