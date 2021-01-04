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Рэперша Ники Минаж впервые показала лицо 4-месячного сына

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Осенью 2020 года 38-летняя Ники Минаж родила первенца от бывшего уголовника Кеннета Петти.
Рэперша Ники Минаж впервые показала лицо 4-месячного сына
Рэперша Ники Минаж впервые показала лицо 4-месячного сына
instagram.com/nickiminaj

В конце сентября 2020 года знаменитая американская рэп-исполнительница и актриса Ники Минаж впервые стала мамой. У 38-летней звезды и ее 42-летнего мужа Кеннет Петти родился мальчик.

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Звездные родители держат в секрете имя малыша, однако в соцсетях они уже засветили лицо ребенка. Так, на своей странице в Инстаграм Минаж запостила подборку кадров, где ее сын позирует в стильных костюмах и с бриллиантовым украшением на шее.

“Большое спасибо за то, что выбрал меня своей мамой 🎀🦄🙏“, - обратилась к сыну Ники.

“Желаю вам, ребята, счастливого и благополучного Нового года. Спасибо за вашу любовь и поддержку на протяжении всего этого путешествия. Это так много значит для меня. Стать мамой - это, безусловно, самая интересная работа, за которую я когда-либо бралась. Посылаю любовь всем матерям-супергероям. Огромные объятия всем женщинам, которые были беременны в это трудное время“, - добавила знаменитость.

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Теги: Ники Минаж
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Источник: ivonа bigmir)net

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