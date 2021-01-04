Наоми Кэмпбелл запостила фото поцелуя с подружкой-супермоделью

Наоми Кэмпбелл поздравила Кристи Тарлингтон с днем рождения, опубликовав пикантное фото.

Британская супермодель, актриса и певица Наоми Кэмпбелл взбудоражила Сеть архивными фотографиями со своей подругой, американской супермоделью девяностых Кристи Тарлингтон.

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На своей странице в Инстаграм 50-летняя Наоми разместила подборку совместных кадров, где она и Кристи позировали на различных светских мероприятиях. Еще на одном снимке обнаженные Кэмпбелл и Тарлингтон целуются, закрыв глаза.

Отметим, что раритетные фото Наоми обнародовала по случаю дня рождения Кристи. В субботу, 2 января, топ-модель отпраздновала 51-летие.

“С днем рождения! Ой, прости, что поздравляю поздно вечером... Пусть этот год принесет тебе все благословения от вселенной, моя скромная, милосердная и самая верная сестра с первого дня. Я люблю тебя ♥ ️🎂 ♥ ️🎂 ♥ ️🎂“, - написала Кэмпбелл.

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