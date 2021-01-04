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Наоми Кэмпбелл запостила фото поцелуя с подружкой-супермоделью

Комментариев: 1
Наоми Кэмпбелл поздравила Кристи Тарлингтон с днем рождения, опубликовав пикантное фото.
Наоми Кэмпбелл запостила фото поцелуя с подружкой-супермоделью
Наоми Кэмпбелл запостила фото поцелуя с подружкой-супермоделью
Getty Images

Британская супермодель, актриса и певица Наоми Кэмпбелл взбудоражила Сеть архивными фотографиями со своей подругой, американской супермоделью девяностых Кристи Тарлингтон.

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На своей странице в Инстаграм 50-летняя Наоми разместила подборку совместных кадров, где она и Кристи позировали на различных светских мероприятиях. Еще на одном снимке обнаженные Кэмпбелл и Тарлингтон целуются, закрыв глаза.

Отметим, что раритетные фото Наоми обнародовала по случаю дня рождения Кристи. В субботу, 2 января, топ-модель отпраздновала 51-летие.

“С днем рождения! Ой, прости, что поздравляю поздно вечером... Пусть этот год принесет тебе все благословения от вселенной, моя скромная, милосердная и самая верная сестра с первого дня. Я люблю тебя ♥ ️🎂 ♥ ️🎂 ♥ ️🎂“, - написала Кэмпбелл.

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Теги: Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  04.01.2021, 10:29
Оценка:  0
гость
А есть фото, где они также сосуться,только обкончаные? Запилите их сюда
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