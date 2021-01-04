«Очень секси»: Леся Никитюк сверкнула обнаженными ягодицами в бассейне

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Леся Никитюк сверкнула обнаженными ягодицами в бассейне instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото. На кадрах знаменитость позирует в леопардовом раздельном купальнике. Открытый наряд демонстрирует аппетитные формы и стройное тело Леси. А мокрые волосы и отсутствие макияжа показывают естественную красоту, которой обладает девушка.

Под публикацией Никитюк, с присущим ей чувством юмора, написала:

«Аквамен я жду...🐳😁».

Поклонники восхитились соблазнительными снимками, и осыпали Лесю комплиментами в комментариях:

«Красотка👏👏👏». «Русалка! Богиня!» «Ух какая красота». «Бомбическая». «Ты самая лучшая». «Очень секси». «Ты просто супер». «Шикарная фигурка».

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