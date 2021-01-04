«Очень секси»: Леся Никитюк сверкнула обнаженными ягодицами в бассейне
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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото. На кадрах знаменитость позирует в леопардовом раздельном купальнике. Открытый наряд демонстрирует аппетитные формы и стройное тело Леси. А мокрые волосы и отсутствие макияжа показывают естественную красоту, которой обладает девушка.
Под публикацией Никитюк, с присущим ей чувством юмора, написала:
«Аквамен я жду...🐳😁».
Поклонники восхитились соблазнительными снимками, и осыпали Лесю комплиментами в комментариях:
«Красотка👏👏👏».
«Русалка! Богиня!»
«Ух какая красота».
«Бомбическая».
«Ты самая лучшая».
«Очень секси».
«Ты просто супер».
«Шикарная фигурка».
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