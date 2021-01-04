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«Очень секси»: Леся Никитюк сверкнула обнаженными ягодицами в бассейне

Комментариев: 3
Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Леся Никитюк сверкнула обнаженными ягодицами в бассейне
Леся Никитюк сверкнула обнаженными ягодицами в бассейне
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото. На кадрах знаменитость позирует в леопардовом раздельном купальнике. Открытый наряд демонстрирует аппетитные формы и стройное тело Леси. А мокрые волосы и отсутствие макияжа показывают естественную красоту, которой обладает девушка.

Под публикацией Никитюк, с присущим ей чувством юмора, написала:

«Аквамен я жду...🐳😁».

Поклонники восхитились соблазнительными снимками, и осыпали Лесю комплиментами в комментариях:

«Красотка👏👏👏».

«Русалка! Богиня!»

«Ух какая красота».

«Бомбическая».

«Ты самая лучшая».

«Очень секси».

«Ты просто супер».

«Шикарная фигурка».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  04.01.2021, 10:33
Оценка:  0
гость
Бля та харе публиковать пэтих плоскодонок,что Никитюк, что Тодоренко. Выкладывайте тёлок с сиськами, а не с прыщами вместо сисек и жопами с кулачок
гость  (аноним)  04.01.2021, 10:12
Оценка:  0
гость
А своей обнаженной пиздой не хочет сверкнуть в бассейне?
гость  (аноним)  04.01.2021, 10:06
Оценка:  0
гость
на первый сорт может потянет
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