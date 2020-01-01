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«Не могу успокоиться»: Славу Каминскую раскритиковали из-за фото в шубе

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Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками фото в обновке.

Славу Каминскую раскритиковали из-за фото в шубе
Славу Каминскую раскритиковали из-за фото в шубе
instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в шубе, чем и вызвала волну негодования. На кадре знаменитость позирует в белой длинной верхней одежде рядом с машиной. Стильный образ артистка дополнила солнцезащитными очками, распущенными волосами, маленькой сумочкой и кроссовками.

Под публикацией Слава призналась, что пополнила свой гардероб еще одной шубой:

«Моя новая любовь ❤️😍 ШУБАААААА😍 Это самая трогательная Шуба из всех моих шуб 😜😍 Трогаю и не могу успокоиться 🎈❤️ уверена, те, кто ее пощупает 👐🏼 согласиться со мной на 100%🖖🏼».

Некоторые поклонники негативно отреагировали на покупку шубы, выразив свое недовольство в комментариях, а другие фанаты стали на защиту Каминской, настаивая на том, что это искусственная шуба и животные не пострадали:

«Сколько животных умерло ради вашей шубы? Надеюсь вам нравится носить трупы невинных существ на собственном теле!»

«Нереально красивая шуба🔥🔥🔥 она даже на вид трогательная, несмотря на то, что в составе нет селёдки! ❤️😜🤗🙈».

«Как всегда шикарна❤️».

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Источник: ivonа bigmir)net

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