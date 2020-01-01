«Не могу успокоиться»: Славу Каминскую раскритиковали из-за фото в шубе

Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками фото в обновке.

Славу Каминскую раскритиковали из-за фото в шубе instagram.com/babaslavka

Читай также: Уже тогда была красавицей: Осадчая показала детское фото

Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в шубе, чем и вызвала волну негодования. На кадре знаменитость позирует в белой длинной верхней одежде рядом с машиной. Стильный образ артистка дополнила солнцезащитными очками, распущенными волосами, маленькой сумочкой и кроссовками.

Под публикацией Слава призналась, что пополнила свой гардероб еще одной шубой:

«Моя новая любовь ❤️😍 ШУБАААААА😍 Это самая трогательная Шуба из всех моих шуб 😜😍 Трогаю и не могу успокоиться 🎈❤️ уверена, те, кто ее пощупает 👐🏼 согласиться со мной на 100%🖖🏼».

Некоторые поклонники негативно отреагировали на покупку шубы, выразив свое недовольство в комментариях, а другие фанаты стали на защиту Каминской, настаивая на том, что это искусственная шуба и животные не пострадали:

«Сколько животных умерло ради вашей шубы? Надеюсь вам нравится носить трупы невинных существ на собственном теле!» «Нереально красивая шуба🔥🔥🔥 она даже на вид трогательная, несмотря на то, что в составе нет селёдки! ❤️😜🤗🙈». «Как всегда шикарна❤️».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.