"А животик то видно": Каменских показала, в чем встретила Новый год

Певица Настя Каменских показала фигуру в облегающем платье - в сети решили, что она поднабрала .

Каменских снова заподозрили в беременности instagram.com/kamenskux

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Певица Настя Каменских показала, в чем встретила Новый год. Звезда сфотографировалась спиной к камере и вызвала обсуждение в сети.

Фото Каменских выставила в Инстаграм.

В кадре Каменских позирует на фоне камина. Знаменитость выбрала для праздничного вечера зеленое атласное платье на тоненьких бретелях. Изюминкой наряда стала открытая спина.

Поклонникам показалось, что Настя прячет округлившийся животик.

Каменских снова заподозрили в беременности instagram.com/kamenskux

Сладкая конфетка 🍭🍭🍭🍭🍭

Какая ты красивая😍😍😍

Секси🔥🔥🔥

Вауууу🔥🔥🔥💣💣💣

А животик то видно🤰🏻👼

Платьеее😍🔥 - написали в сети.

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