"А животик то видно": Каменских показала, в чем встретила Новый год
Певица Настя Каменских показала фигуру в облегающем платье - в сети решили, что она поднабрала .
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Певица Настя Каменских показала, в чем встретила Новый год. Звезда сфотографировалась спиной к камере и вызвала обсуждение в сети.
Фото Каменских выставила в Инстаграм.
В кадре Каменских позирует на фоне камина. Знаменитость выбрала для праздничного вечера зеленое атласное платье на тоненьких бретелях. Изюминкой наряда стала открытая спина.
Поклонникам показалось, что Настя прячет округлившийся животик.
- Сладкая конфетка 🍭🍭🍭🍭🍭
- Какая ты красивая😍😍😍
- Секси🔥🔥🔥
- Вауууу🔥🔥🔥💣💣💣
- А животик то видно🤰🏻👼
- Платьеее😍🔥 - написали в сети.
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