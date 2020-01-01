"Вау, какое декольте": Эффектная Ризатдинова поразила пышным бюстом
Спортсменка Анна Ризатдинова выставила фото в откровенном наряде и покорила сеть .
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Известная украинская гимнастка, призерка Олимпийских игр Анна Ризатдинова показала фигуру в мини-платье. Знаменитость позировала в белом коротком наряде на фоне новогодней ёлки.
Фото Ризатдинова добавила в Инстаграм.
В кадре она появилась в эффектом молочно-белом платье с глубоким декольте. Наряд подчеркнул длинные стройные ноги знаменитость и её пышную грудь.
С Новым годом мои дорогие друзья🎁🎄 Люблю вас всех ❤️ - написала Ризатдинова.
- Шикарные ноги Анна, вам понравился Новый Год)?❤️🙏😘😉🔥😍
- Снігурка довгонога 🔥🌟☺️
- ВАУ.. декольте прекрасно❤️❤️
- ого, какая вы❤️ - написали в сети.
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