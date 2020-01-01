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"Вау, какое декольте": Эффектная Ризатдинова поразила пышным бюстом

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Спортсменка Анна Ризатдинова выставила фото в откровенном наряде и покорила сеть .

instagram.com/anna_rizatdinova

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Известная украинская гимнастка, призерка Олимпийских игр Анна Ризатдинова показала фигуру в мини-платье. Знаменитость позировала в белом коротком наряде на фоне новогодней ёлки.

Фото Ризатдинова добавила в Инстаграм.

В кадре она появилась в эффектом молочно-белом платье с глубоким декольте. Наряд подчеркнул длинные стройные ноги знаменитость и её пышную грудь.

С Новым годом мои дорогие друзья🎁🎄 Люблю вас всех ❤️ - написала Ризатдинова. 

instagram.com/anna_rizatdinova

instagram.com/anna_rizatdinova

  • Шикарные ноги Анна, вам понравился Новый Год)?❤️🙏😘😉🔥😍
  • Снігурка довгонога 🔥🌟☺️
  • ВАУ.. декольте прекрасно❤️❤️
  • ого, какая вы❤️ - написали в сети.

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Теги: Анна Ризатдинова, наряды звезд, грудь
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Источник: Ivonа bigmir)net

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