"Вау, какое декольте": Эффектная Ризатдинова поразила пышным бюстом

Спортсменка Анна Ризатдинова выставила фото в откровенном наряде и покорила сеть .

instagram.com/anna_rizatdinova

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Известная украинская гимнастка, призерка Олимпийских игр Анна Ризатдинова показала фигуру в мини-платье. Знаменитость позировала в белом коротком наряде на фоне новогодней ёлки.

Фото Ризатдинова добавила в Инстаграм.

В кадре она появилась в эффектом молочно-белом платье с глубоким декольте. Наряд подчеркнул длинные стройные ноги знаменитость и её пышную грудь.

С Новым годом мои дорогие друзья🎁🎄 Люблю вас всех ❤️ - написала Ризатдинова.

instagram.com/anna_rizatdinova

instagram.com/anna_rizatdinova

Шикарные ноги Анна, вам понравился Новый Год)?❤️🙏😘😉🔥😍

Снігурка довгонога 🔥🌟☺️

ВАУ.. декольте прекрасно❤️❤️

ого, какая вы❤️ - написали в сети.

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