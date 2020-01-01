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"Платье у Джей Ло одолжила?": Никитюк отплясывала у елки в откровенном наряде

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Телеведущая Леся Никитюк поздравила всех с Новым годом и показала очень длинные ноги .

Никитюк поразила ногами в мини-наряде
Никитюк поразила ногами в мини-наряде
instagram.com/lesia_nikituk

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Телеведущая Леся Никитюк очаровала сеть необычным нарядом. Знаменитость встретила Новый год в пикантном платье с максимально короткой юбкой. 

Видео появилось в Инстаграм.

В кадре Никитюк пританцовывает у елки. Одета Леся в эффектное платье на пуговицах. Наряд украшен разрезом до бедра и декорирован золотистыми цепочками. Дополняет образ прическа с длинными блестящими украшениями. 

Happy New Year 🎊🎈🎆 2021 - написала Никитюк. 

  • Платье у Джей Ло одолжила?)
  • Реально нереальная😍
  • Десь я це вже бачила)... А. В кліпі Джей Ло_🙌
  • Ух-ты,😍вы очень эффектная, здоровья вам и огромного женского счастья!!!! Я вас обожаю!!!♥️♥️♥️
  • 🔥🔥🔥🔥 Очень красивая!!!😍, - написали в сети.

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Теги: Леся Никитюк, ноги, наряды звезд, Дженнифер Лопес, мини
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Источник: Ivonа bigmir)net

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