"Платье у Джей Ло одолжила?": Никитюк отплясывала у елки в откровенном наряде

Телеведущая Леся Никитюк поздравила всех с Новым годом и показала очень длинные ноги .

Никитюк поразила ногами в мини-наряде instagram.com/lesia_nikituk

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Телеведущая Леся Никитюк очаровала сеть необычным нарядом. Знаменитость встретила Новый год в пикантном платье с максимально короткой юбкой.

Видео появилось в Инстаграм.

В кадре Никитюк пританцовывает у елки. Одета Леся в эффектное платье на пуговицах. Наряд украшен разрезом до бедра и декорирован золотистыми цепочками. Дополняет образ прическа с длинными блестящими украшениями.

Happy New Year 🎊🎈🎆 2021 - написала Никитюк.

Платье у Джей Ло одолжила?)

Реально нереальная😍

Десь я це вже бачила)... А. В кліпі Джей Ло_🙌

Ух-ты,😍вы очень эффектная, здоровья вам и огромного женского счастья!!!! Я вас обожаю!!!♥️♥️♥️

🔥🔥🔥🔥 Очень красивая!!!😍, - написали в сети.

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