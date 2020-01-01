"Платье у Джей Ло одолжила?": Никитюк отплясывала у елки в откровенном наряде
Телеведущая Леся Никитюк поздравила всех с Новым годом и показала очень длинные ноги .
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Телеведущая Леся Никитюк очаровала сеть необычным нарядом. Знаменитость встретила Новый год в пикантном платье с максимально короткой юбкой.
Видео появилось в Инстаграм.
В кадре Никитюк пританцовывает у елки. Одета Леся в эффектное платье на пуговицах. Наряд украшен разрезом до бедра и декорирован золотистыми цепочками. Дополняет образ прическа с длинными блестящими украшениями.
Happy New Year 🎊🎈🎆 2021 - написала Никитюк.
- Платье у Джей Ло одолжила?)
- Реально нереальная😍
- Десь я це вже бачила)... А. В кліпі Джей Ло_🙌
- Ух-ты,😍вы очень эффектная, здоровья вам и огромного женского счастья!!!! Я вас обожаю!!!♥️♥️♥️
- 🔥🔥🔥🔥 Очень красивая!!!😍, - написали в сети.
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