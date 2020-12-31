Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

На грани срыва: Настя Каменских решила объесться на Новый год

Комментариев: 1
Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками откровенным признанием.

Настя Каменских решила объесться на Новый год
Настя Каменских решила объесться на Новый год
instagram.com/kamenskux

Читай также: «Это гениально!»: Маша Ефросинина придумала худи-гаджет

Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с женой Позитива. На кадре знаменитость позирует со своей лучшей подругой, держа в руках различные деликатесы. Домашнее фото на фоне новогодней елки создает предпраздничное настроение. Под публикацией Настя призналась, что в этом году хочет приготовить традиционные блюда по рецепту своей мамы:

«В этот Новый Год мне так захотелось приготовить все те блюда, который готовили еще наши мамы и бабушки - селедка под шубой, оливье, салат с крабовыми палочками, пюре с холодцом и хреном».

Поклонникам понравился милой снимок, и они осыпали звездных подруг комплиментами в комментариях:

«Красавицы!»

«Классные».

«Красотки, девчонки».

«Милашки».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Настя Каменских, Настя Каменских 2020, Настя Каменских певица, Настя Каменских фото, Настя Каменских инстаграм, Настя Каменских новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
гость  (аноним)  31.12.2020, 17:21
Оценка:  0
гость
Интересно, а Потап ей так же свой хер приносит?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь