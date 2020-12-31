На грани срыва: Настя Каменских решила объесться на Новый год

Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками откровенным признанием.

Настя Каменских решила объесться на Новый год instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с женой Позитива. На кадре знаменитость позирует со своей лучшей подругой, держа в руках различные деликатесы. Домашнее фото на фоне новогодней елки создает предпраздничное настроение. Под публикацией Настя призналась, что в этом году хочет приготовить традиционные блюда по рецепту своей мамы:

«В этот Новый Год мне так захотелось приготовить все те блюда, который готовили еще наши мамы и бабушки - селедка под шубой, оливье, салат с крабовыми палочками, пюре с холодцом и хреном».

Поклонникам понравился милой снимок, и они осыпали звездных подруг комплиментами в комментариях:

«Красавицы!» «Классные». «Красотки, девчонки». «Милашки».

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