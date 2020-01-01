Украсила ягодицы блестками: Фитнес-модель Ана Чери сверкнула в пикантном наряде

Известная модель села в кадре в блестки - она позировала в откровенном белье .

Ана Чери села в блестки в откровенном белье instagram.com/anacheri

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Американская фитнес- и фотомодель Ана Чери оригинально поздравила подписчиков с Новым годом. Знаменитость записала "бурлескное" видео", в котором появилась в откровенном белье.

Видео Ана добавила в Инстаграм.

В кадре она появилась в белом боди с тонкими трусиками. Ана села в блестки, "сделав праздничными" объемные ягодицы.

Прекрасное настроение! Приходите встретить Новый год со мной ✨🍾 - написала Ана.

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