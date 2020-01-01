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Украсила ягодицы блестками: Фитнес-модель Ана Чери сверкнула в пикантном наряде

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Известная модель села в кадре в блестки - она позировала в откровенном белье .

Ана Чери села в блестки в откровенном белье
Ана Чери села в блестки в откровенном белье
instagram.com/anacheri

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Американская фитнес- и фотомодель Ана Чери оригинально поздравила подписчиков с Новым годом. Знаменитость записала "бурлескное" видео", в котором появилась в откровенном белье.

Видео Ана добавила в Инстаграм.

В кадре она появилась в белом боди с тонкими трусиками. Ана села в блестки, "сделав праздничными" объемные ягодицы. 

Прекрасное настроение! Приходите встретить Новый год со мной ✨🍾 - написала Ана.

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Теги: Ана Чери, ягодицы, ягодицы Аны Чери, белье
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Источник: Ivonа bigmir)net

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