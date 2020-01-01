Супермодель Кэндис Свейнпол станцевала на пляже в бикини

"Ангел" Victoria’s Secret Кэндис Свейнпол показала, как прощается с 2020 годом.

“Ангел“ известного бельевого бреда Victoria’s Secret, южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол продолжает радовать поклонниками откровенными публикациями.

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Так, на этот раз в своем Инстаграм-аккаунте 31-летняя модель показала, как провожает 2020 год на пляже. Девушка опубликовала пикантное видео, где она танцует на фоне пальм. Сначала Кэндис позировала в коричневом крошечном бикини собственного бренда Tropic of C. Позже она появилась в сдельном купальнике такого же цвета.

“🌴 💃 🌴 Аяяяяй! Мой танцевальный выход из 2020 года. Что бы ни было дальше. Всем счастливого Нового года“, - написала Свейнпол.

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