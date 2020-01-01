Супермодель Кэндис Свейнпол станцевала на пляже в бикини
“Ангел“ известного бельевого бреда Victoria’s Secret, южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол продолжает радовать поклонниками откровенными публикациями.
Читай также: Смелое фото: Звезда “Женского квартала“ снялась топлес
Так, на этот раз в своем Инстаграм-аккаунте 31-летняя модель показала, как провожает 2020 год на пляже. Девушка опубликовала пикантное видео, где она танцует на фоне пальм. Сначала Кэндис позировала в коричневом крошечном бикини собственного бренда Tropic of C. Позже она появилась в сдельном купальнике такого же цвета.
“🌴 💃 🌴 Аяяяяй! Мой танцевальный выход из 2020 года. Что бы ни было дальше. Всем счастливого Нового года“, - написала Свейнпол.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Кэтрин Зета-Джонс похвасталась стройным телом в бикини
- Дана из “Холостяка 10“ показала, как выглядела до ринопластики
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил