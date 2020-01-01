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«Страшная»: жена Остапчука испугала фанатов своим внешним видом

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Супруга популярного ведущего Кристина Остапчук поделилась с подписчиками коротким видео.

Жена Остапчука испугала фанатов своим внешним видом
Жена Остапчука испугала фанатов своим внешним видом
instagram.com/kristygor

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Звездная жена Кристина Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик, где предстала в неожиданном образе. На кадре знаменитость запечатлена в черном атласном платье на фоне новогодней елки. Главной изюминкой облика стал парик с черными длинными прядями и яркий макияж с акцентом на красные губы.

Под публикацией Кристина рассказала, какой наряд нужно выбрать для празднования Нового года:

«1. Макияж.
Больше блеска! Бык диктует нам, что нужно сиять. 

2. Наряд.
Исключительно светлые и нежные оттенки предназначенные для года Быка.

3. Аксессуары.
Металлические оттенки: белое золото или серебро».

Поклонники удивились, увидев Остапчук в таком образе, и выразили свое мнение в комментариях:

«Прекрасна. Навіть коли Страшна 😄😍».

«Яка гарна».

«Спасибо за совет! Неожиданно вас видеть такой».

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Источник: ivonа bigmir)net

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