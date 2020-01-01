«Страшная»: жена Остапчука испугала фанатов своим внешним видом

Супруга популярного ведущего Кристина Остапчук поделилась с подписчиками коротким видео.

Жена Остапчука испугала фанатов своим внешним видом instagram.com/kristygor

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Звездная жена Кристина Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик, где предстала в неожиданном образе. На кадре знаменитость запечатлена в черном атласном платье на фоне новогодней елки. Главной изюминкой облика стал парик с черными длинными прядями и яркий макияж с акцентом на красные губы.

Под публикацией Кристина рассказала, какой наряд нужно выбрать для празднования Нового года:

«1. Макияж.

Больше блеска! Бык диктует нам, что нужно сиять. 2. Наряд.

Исключительно светлые и нежные оттенки предназначенные для года Быка. 3. Аксессуары.

Металлические оттенки: белое золото или серебро».

Поклонники удивились, увидев Остапчук в таком образе, и выразили свое мнение в комментариях:

«Прекрасна. Навіть коли Страшна 😄😍». «Яка гарна». «Спасибо за совет! Неожиданно вас видеть такой».

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