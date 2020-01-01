«Страшная»: жена Остапчука испугала фанатов своим внешним видом
Читай также: «Это гениально!»: Маша Ефросинина придумала худи-гаджет
Звездная жена Кристина Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик, где предстала в неожиданном образе. На кадре знаменитость запечатлена в черном атласном платье на фоне новогодней елки. Главной изюминкой облика стал парик с черными длинными прядями и яркий макияж с акцентом на красные губы.
Под публикацией Кристина рассказала, какой наряд нужно выбрать для празднования Нового года:
«1. Макияж.
Больше блеска! Бык диктует нам, что нужно сиять.
2. Наряд.
Исключительно светлые и нежные оттенки предназначенные для года Быка.
3. Аксессуары.
Металлические оттенки: белое золото или серебро».
Поклонники удивились, увидев Остапчук в таком образе, и выразили свое мнение в комментариях:
«Прекрасна. Навіть коли Страшна 😄😍».
«Яка гарна».
«Спасибо за совет! Неожиданно вас видеть такой».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил