«Это гениально!»: Маша Ефросинина придумала худи-гаджет
Читай также: Слава Каминская призналась, что подарит возлюбленному на Новый год
Популярная телезвезда Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где презентовала мультифункциональную кофту собственного бренда. На кадрах знаменитость запечатлена во флисовой кофте с горлом, которое можно использовать, как защитную маску. По словам знаменитости, худи может согреть даже при температуре -20.
Под публикацией Маша детально расписала достоинства новой модели, и признается, что в восторге от нее:
«Ну каааак мы без них жили раньше вообще? И тут наша Маня берет и находит нереального качества и цвета флис, кроит модные лекала и вшивает в них горло, которое можно использовать как...МАСКУ!!!»
Поклонники восхитились изобретательностью Ефросининой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Бомба-ракета».
«Как стильно🔥😮».
«😂Маша, прелесть!»
«Блиин, это же гениально!»
«Крутая идея!»
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил