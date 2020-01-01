«Это гениально!»: Маша Ефросинина придумала худи-гаджет

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками видеороликом.

Маша Ефросинина придумала худи-гаджет instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная телезвезда Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где презентовала мультифункциональную кофту собственного бренда. На кадрах знаменитость запечатлена во флисовой кофте с горлом, которое можно использовать, как защитную маску. По словам знаменитости, худи может согреть даже при температуре -20.

Под публикацией Маша детально расписала достоинства новой модели, и признается, что в восторге от нее:

«Ну каааак мы без них жили раньше вообще? И тут наша Маня берет и находит нереального качества и цвета флис, кроит модные лекала и вшивает в них горло, которое можно использовать как...МАСКУ!!!»

Поклонники восхитились изобретательностью Ефросининой, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Бомба-ракета». «Как стильно🔥😮». «😂Маша, прелесть!» «Блиин, это же гениально!» «Крутая идея!»

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