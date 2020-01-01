«Год был тяжелым»: разведенная Алина Гросу призналась, что радуется завершению високосного года

Украинская певица Алина Гросу поделилась с подписчиками итогами этого года.

Алина Гросу призналась, что радуется завершению високосного года instagram.com/alina_grosu

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Популярная исполнительница Алина Гросу на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик, где запечатлены все важные события уходящего года. Несмотря на то, что в високосном году знаменитость выпустила несколько хитов, получила музыкальные награды, она хочет, чтобы этот год поскорее закончился. Неудивительно, ведь личная жизнь Алины складывалась не так успешно, как творческая, девушка развелась со своим мужем спустя год после свадьбы.

Под публикацией Гросу подвела итоги уходящего года:

«Всем привет❤️ решила подвести итоги этого года🙌🏽😊 он был тяжелым для всех нас, но несмотря на всё, достаточно продуктивным. Я счастлива, что он заканчивается и уверена, что следующий для всех нас будет гораздо лучше!!))) уже написала себе план на 2021😋».

Поклонники поддержали Алину, написав множество приятных слов в комментариях:

«Какая молодец! Всех тебе благ!» «Умничка!» «Ты супер». «Так держать, успехов».

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