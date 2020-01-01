«Я задыхаюсь»: Светлана Лобода шокировала откровенным признанием

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками видеороликом со студии звукозаписи.

Светлана Лобода шокировала откровенным признанием instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где поделилась творческим процессом создания очередного хита. На кадрах знаменитость показала свою команду и продемонстрировала, как происходила запись ее новой песни. Также артистка не забыла сплясать под свой хит, засветив плоский животик.

Под публикацией Светлана призналась, что создание новой композиции для нее очень важный момент в жизни:

«Процесс создания песни - это долгое путешествие по лабиринту, в котором тысячи путей и только один выход😍Для меня песня как воздух, если я ее не чувствую, я задыхаюсь.

Иногда на творческие поиски уходят месяцы и даже годы.

Мы создавали #МОЛОКО огромной командой настоящих творцов, людей, которые питаются музыкой и вся их жизнь состоит из ее молекул.

Мы чувствовали, что в этой песне есть сила, способная капля за каплей проникнуть в каждое сердце и оживить его❤️».

Поклонники восхитились упорству Лободы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Спасибо за то, что даете нам наблюдать за процессом! Это очень интересно!» «До мурашек!» «Лободуся, вы самая лучшая». «Ух ты! Класс!»

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