«Я задыхаюсь»: Светлана Лобода шокировала откровенным признанием
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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где поделилась творческим процессом создания очередного хита. На кадрах знаменитость показала свою команду и продемонстрировала, как происходила запись ее новой песни. Также артистка не забыла сплясать под свой хит, засветив плоский животик.
Под публикацией Светлана призналась, что создание новой композиции для нее очень важный момент в жизни:
«Процесс создания песни - это долгое путешествие по лабиринту, в котором тысячи путей и только один выход😍Для меня песня как воздух, если я ее не чувствую, я задыхаюсь.
Иногда на творческие поиски уходят месяцы и даже годы.
Мы создавали #МОЛОКО огромной командой настоящих творцов, людей, которые питаются музыкой и вся их жизнь состоит из ее молекул.
Мы чувствовали, что в этой песне есть сила, способная капля за каплей проникнуть в каждое сердце и оживить его❤️».
Поклонники восхитились упорству Лободы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Спасибо за то, что даете нам наблюдать за процессом! Это очень интересно!»
«До мурашек!»
«Лободуся, вы самая лучшая».
«Ух ты! Класс!»
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