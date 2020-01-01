Откровенно: Ани Лорак показала пышные формы в силуэтном наряде

Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Ани Лорак показала пышные формы в силуэтном наряде instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала серию сексуальных фото. На кадрах знаменитость позирует в черном атласном комбинезоне с глубоким декольте, который подчеркивает стройную фигуру артистки, выделяя пышную грудь. Соблазнительный образ Ани Лорак дополнила массивным украшением на шее, выразительным макияжем и легкими локонами на волосах.

Под публикацией звезда напомнила фолловерам о том, что Новый год наступит совсем скоро:

«Ах, он уже совсем рядом! ❄️ Новый год!»

Поклонники восхитились внешним видом Лорак, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Шикарная!🖤» «Ах, Каролина, Вы прекрасны😍😍😍 С Наступающим😘».

«Королева красоты👸🔥🌟❤️». «Каролиночка, солнышко наше ❤️ Вы - шикарны!» «Такая сладость». «Каролин, вы самая красивая девушка во всем мире». «Богиня».

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