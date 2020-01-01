Откровенно: Ани Лорак показала пышные формы в силуэтном наряде
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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала серию сексуальных фото. На кадрах знаменитость позирует в черном атласном комбинезоне с глубоким декольте, который подчеркивает стройную фигуру артистки, выделяя пышную грудь. Соблазнительный образ Ани Лорак дополнила массивным украшением на шее, выразительным макияжем и легкими локонами на волосах.
Под публикацией звезда напомнила фолловерам о том, что Новый год наступит совсем скоро:
«Ах, он уже совсем рядом! ❄️ Новый год!»
Поклонники восхитились внешним видом Лорак, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Шикарная!🖤»
«Ах, Каролина, Вы прекрасны😍😍😍 С Наступающим😘».
«Королева красоты👸🔥🌟❤️».
«Каролиночка, солнышко наше ❤️ Вы - шикарны!»
«Такая сладость».
«Каролин, вы самая красивая девушка во всем мире».
«Богиня».
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