Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Откровенно: Ани Лорак показала пышные формы в силуэтном наряде

Комментариев: 0
Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Ани Лорак показала пышные формы в силуэтном наряде
Ани Лорак показала пышные формы в силуэтном наряде
instagram.com/anilorak

Читай также: «Очень эффектно»: Лидия Таран поразила кардинальной сменой имиджа

Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала серию сексуальных фото. На кадрах знаменитость позирует в черном атласном комбинезоне с глубоким декольте, который подчеркивает стройную фигуру артистки, выделяя пышную грудь. Соблазнительный образ Ани Лорак дополнила массивным украшением на шее, выразительным макияжем и легкими локонами на волосах.

Под публикацией звезда напомнила фолловерам о том, что Новый год наступит совсем скоро:

«Ах, он уже совсем рядом! ❄️ Новый год!»

Поклонники восхитились внешним видом Лорак, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Шикарная!🖤»

«Ах, Каролина, Вы прекрасны😍😍😍 С Наступающим😘».
«Королева красоты👸🔥🌟❤️».

«Каролиночка, солнышко наше ❤️ Вы - шикарны!»

«Такая сладость».

«Каролин, вы самая красивая девушка во всем мире».

«Богиня».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ани Лорак, Ани Лорак 2020, Ани Лорак певица, Ани Лорак фото, Ани Лорак инстаграм, Ани Лорак новости Лорак
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь