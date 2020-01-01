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«Пищевой мусор»: жена Остапчука показала, чем питается

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Супруга популярного телеведущего Кристина Остапчук поделилась с подписчиками очередным снимком.

Жена Остапчука показала, чем питается
Жена Остапчука показала, чем питается
instagram.com/kristygor

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Звездная жена Кристина Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в домашней обстановке. На кадре знаменитость сидит за обеденным столом в вязанном кардигане, без макияжа на лице и с фастфудом на столе. По словам Кристины, иногда она себя балует такой пищей.

Под публикацией Остапчук призналась, что решила отдохнуть и поужинать неполезной едой, смотря любимый фильм:

«Если у вас тоже нет возможности полностью отстраниться, найдите этот момент для паузы🙏 Я уже неделю чувствовала такую потребность. Но героически дожила до сегодня💃, и вот, провожу этот волшебный вечер в сопровождении любимого фильма, наслаждаясь ужином с @mcdonaldsukraine 🍔🍟. Так празднично и атмосферно получилось! Самое сложное всегда -это довезти из макдрайва все домой!Так пахнет 😍😍».

Поклонники разделились на два лагеря: некоторые фанаты поддержали идею Кристины расслабиться, а другие – осудили за потребление неполезной пищи:

«Как по мне, то лучше быть голодной, чем кушать этот глубоко переработанный пищевой мусор:)».

«Вы такая худышка, что можно даже больше, но не часто».

«Я себе такое вообще не позволяю».

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Источник: ivonа bigmir)net

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