Алена Винницкая призналась, верит ли в рождественские гадания

Канал «Украина» и программа «Зірковий шлях» наградила украинских знаменитостей именной премией «Ніч химер» за их достижения в 2020 году. Ведущая Алена Винницкая во время церемонии предлагала всем воспользоваться прогнозом на следующий год. Сама Винницкая тоже не против заглянуть в будущее с помощью гадания.

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Ведущая программы «Зірковий шлях» предлагала каждому, кто приходил на церемонию «Ніч химер» выбрать одну из карт, на которой будет написано предсказание на будущий год. Так, Ирине Билык выпал материальный успех, а Насте Каменских пожелание не бояться рисковать, так как любое начинание станет удачным.

«Я не отношусь к ворожбе серьезно, как некоторые люди, которые ходят знать будущее к специалистам. Хотя, думаю, в определённые дни года карты могут показать какую-то правду. К картам старюсь не прикасаться лет 15, не играю в них, не гадаю, но рождественские гадания мне нравятся. Например, на пепле, когда сгорает бумага, и когда она тлеет, отражения на стене могут показать какие-то изображения. Гадание на зернах, когда загадываете желание, берете пригоршню всего что угодно, рис, гречка, кофе, горох и считаете, если четное - сбудется, если не четное – то не сбудется. Можно гадать на воске, но не каждый имеет такое живое воображение, чтобы в этой фигуре увидеть что-то существенное», - поделилась ведущая канала «Украина».

Винницкая верит, что есть своя доля правды в предсказания, но слишком близко к сердцу их не принимает.

Смотрите «Зірковий шлях» в 9:30 в эфире канала «Украина».

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