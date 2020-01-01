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«Очень эффектно»: Лидия Таран поразила кардинальной сменой имиджа

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Украинская журналистка Лидия Таран поделилась с подписчиками фото, где видны изменения во внешности.

Лидия Таран поразила кардинальной сменой имиджа
Лидия Таран поразила кардинальной сменой имиджа
instagram.com/lidiyataran

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Популярная телеведущая Лидия Таран на своей странице в Инстаграм опубликовала неожиданный снимок. На кадре знаменитость запечатлела себя в блестящем платье с глубоким декольте и ярким макияжем. Однако взгляд приковывает темный цвет волос, который телезвезда предпочла привычному блонду. На другом снимке Лидия предстала в таком же образе, только со светлыми волосами. Вероятнее всего, Таран решила поэкспериментировать со внешностью только в программе, а не реальной жизни.

Под публикацией телеведущая призналась, что этот год стал для нее периодом перемен:

«Рік, який все змінив🙃Докорінно все, я б сказала😜 давайте попрощаємось з ним весело, але швидко».

Поклонники восхитились сменой имиджа Лидии, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Вы очаровательная».

«Очень эффектно».

«Красивая, сияющая».

«Неожиданно, но интересно».

«Очень красиво!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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