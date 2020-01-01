Дженнифер Энистон поразила фанов своей растяжкой

В Сети появилось видео из тренировки 51-летней Дженнифер Энистон.

Одна из самых высокооплачиваемых голливудских актрис, звезда сериала “Друзья“, режиссер и продюсер Дженнифер Энистон продолжает восхищать фанов своим моложавым видом. 51-летняя артистка придерживается правильного питания и регулярно занимается спортом.

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Так, недавно в Сети появился ролик из тренировки Энистон в спортзале. В видео знаменитость появилась в коротком голубом топе и синих лосинах. Дженнифер прыгала на скакалке, занималась на беговой дорожке и демонстрировала на камеру свою растяжку. Ролик был снят для рекламной кампании бренда спортивного питания Vital Proteins.

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