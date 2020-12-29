Ксения Мишина и Александр Эллерт рассказали, как отпразднуют свадьбу
Участница реалити-шоу “Холостячка“, известная актриса Ксения Мишина и ее избранник, шоумен Александр Эллерт высказались о своей свадьбе. В интервью для издания Факты пара призналась, что не планирует в ближайшее время жениться. Влюбленные отметили, что, как только выберут дату, сразу же сообщат об этом поклонникам.
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Кроме того, Ксения и Александр рассказали, какой видят свою свадебную церемонию. Они хотели бы устроить вечеринку для самых близких родственников и друзей, а после торжества отправится на отдых за границу.
“Касательно свадьбы у нас одинаковые желания. Мы хотим классную вечеринку устроить для ближайшего окружения. А после - куда-то полететь“, - поделилась Мишина.
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