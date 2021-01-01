Певица Настя Каменских выпустила новый выпуск влога, в котором обсудила с подругой Анной Андрийчук подарки на Новый год 2021.

"Это классная штука": Настя Каменских рассекретила, что подарит Потапу на Новый год instagram.com/kamenskux

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских (NK) опубликовала на своем ютуб-канале вторую часть новогоднего влога. В видео артистка вместе с подругой, женой Позитива, дизайнером Анной Андрийчук обсудили, как провести новогоднюю ночь, что поставить на праздничный стол и какие подарки приготовить для близких.

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Так, во время беседы с Анной Настя проболталась, что хотела бы подарить своему супругу, рэперу и продюсеру Алексею Потапенко (Потап). Каменских отметила, что новогодний презент должен быть полезным. Поэтому мужу она подарит электронную зубную щетку.

“У меня была идея (главное, чтобы Леша не смотрел мой влог). Давно мечтала об этом, кстати. Я хочу подарить электронную зубную щетку. Это классная штука. У нас, например, этого нет“, - рассекретила Каменских.

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