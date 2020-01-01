«Монро на минималках»: Регина Тодоренко взбудоражила фанатов фото без макияжа
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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с гримерки. На кадре знаменитость предстала в белом парике на голове и первыми штрихами макияжа, которые успел нанести визажист. Минимум макияжа на лице позволяют рассмотреть природную красоту Регины, ведь без своих длинных волос и выразительного макияжа, девушка остается по-прежнему миловидной. В таком образе артистка выступала в шоу «Ледниковый период», которое уже закончилось.
Под публикацией Регина пожелала фолловерам хорошего настроения:
«Просто хорошего всем настроения)».
Несмотря на то, что Тодоренко показала свою естественную красоту, поклонники восхитились ней, и осыпали комплиментами:
«Вы прекрасны».
«Красотка😍❤️».
«Региночка, Вы молодец!❤️👏»
«Прекрасна ♥️».
«Мэрилин Монро на минималках».
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