Слишком сексуально: Светлана Лобода продемонстрировала закулисье своего выступления
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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала видео с гримерки. На кадрах знаменитость предстала в блестящей майке и штанах, которые подчеркнули стройную фигуру артистки. Эффектный образ знаменитость дополнила длинной шубой, солнцезащитными очками, легкими локонами на волосах и ярким макияжем. Светлана решила показать, как готовится к своему выступлению: разогревает голос, танцует, припудривает лицо и болтает со своей командой.
Под публикацией звезда призналась, что любит предновогоднюю суету:
«Мороз и солнце...
День чудесный 👻
💥
Предновогодняя суета продолжается 😇
А мне она так нравится... 😂👻».
Поклонники восхитились внешним видом Лободы, и рассыпались в комплиментах:
«Лобода всегда прелестна❤️».
«Красавица!!! Очень!! Шикарная!!! Правда!!!!❤️»
«Как можно быть такой женственной, сексуальной. Эталон!»
«Красотка!»
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