Слишком сексуально: Светлана Лобода продемонстрировала закулисье своего выступления

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками видеороликом.

Светлана Лобода показала закулисье своего выступления instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала видео с гримерки. На кадрах знаменитость предстала в блестящей майке и штанах, которые подчеркнули стройную фигуру артистки. Эффектный образ знаменитость дополнила длинной шубой, солнцезащитными очками, легкими локонами на волосах и ярким макияжем. Светлана решила показать, как готовится к своему выступлению: разогревает голос, танцует, припудривает лицо и болтает со своей командой.

Под публикацией звезда призналась, что любит предновогоднюю суету:

«Мороз и солнце...

День чудесный 👻

💥

Предновогодняя суета продолжается 😇

А мне она так нравится... 😂👻».

Поклонники восхитились внешним видом Лободы, и рассыпались в комплиментах:

«Лобода всегда прелестна❤️». «Красавица!!! Очень!! Шикарная!!! Правда!!!!❤️» «Как можно быть такой женственной, сексуальной. Эталон!» «Красотка!»

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