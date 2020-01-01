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«Я хотела лучше»: Ксения Мишина высказалась о мужчинах в «Холостячке»

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Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками неожиданным видео.

Ксения Мишина высказалась о мужчинах в «Холостячке»
Ксения Мишина высказалась о мужчинах в «Холостячке»
instagram.com/misha.k.ua

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Главная героиня шоу «Холостячка» Ксения Мишина на своей странице в Инстаграм опубликовала видеоролик. На кадрах знаменитость целуется на диване со своим избранником, а к ним подбегают другие участники проекта «Холостячка». Видео сопровождает легендарная песня из сериала «Друзья».

Под публикацией Ксения призналась, что в восторге от участия в шоу, которое помогло ей лучше разобраться в мужской психологии:

«Когда я шла на проект я хотела лучше узнать мужчин. Понять, как они мыслят, что чувствуют по-настоящему, в глубине. А получила я намного больше. И не смотря на то, что проект предполагал конкуренцию, а значит и накал страстей, все же место для человечности и порядочности всегда было!
Это было весело, смешно, тяжело, больно, экстремально, дружно, креативно, трансформационно, душевно, доверительно и красиво!»

Поклонникам понравился милый видеоролик, и они осыпали Ксению и победителя проекта комплиментами в комментариях:

«А мы благодарим вас с Сашей за незабываемые эмоции, что вы нам подарили. Вы просто созданы друг для друга».

«Ксю, я так рада, что вы по-настоящему любите друг друга!»

«Я очень искренне рада за тебя!вы пара!!!🔥🔥»

«Ксюша, не слушай завистников. Ты выбрала самого лучшего парня 👍👍👍 он шикарный 👍👍👍».

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Источник: ivonа bigmir)net

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