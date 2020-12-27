"Ну все засветила": Эпатажная греческая модель снялась в откровенном белье

Известная модель София Хаджипантели показала фигуру в откровенном белье .

София Хаджипантели показала прелести в очень откровенном белье instagram.com/sophiahadjipanteli

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Эпатажная греческая модель София Хаджипантели, которую многие знают бо густым сросшимся бровям, поразила пикантным кадром.

Девушка выставила фото в максимально откровенном белье.

Фото появилось в Инстаграм.

В кадре София Хаджипантели позирует в мини-трусиках, которые максимально обнажают зону бикини и бюстгальтере со шнуровкой.

В описании модель отметила, что получила комплект в подарок.

Прислал мне Санта 🎅🏼💅🏻 - подписала София.

София Хаджипантели показала прелести в очень откровенном белье instagram.com/sophiahadjipanteli

Фолловеры похвалили снимок и отметили, что модель “ну все уже показала“.

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