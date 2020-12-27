"Ну все засветила": Эпатажная греческая модель снялась в откровенном белье
Известная модель София Хаджипантели показала фигуру в откровенном белье .
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Эпатажная греческая модель София Хаджипантели, которую многие знают бо густым сросшимся бровям, поразила пикантным кадром.
Девушка выставила фото в максимально откровенном белье.
Фото появилось в Инстаграм.
В кадре София Хаджипантели позирует в мини-трусиках, которые максимально обнажают зону бикини и бюстгальтере со шнуровкой.
В описании модель отметила, что получила комплект в подарок.
Прислал мне Санта 🎅🏼💅🏻 - подписала София.
Фолловеры похвалили снимок и отметили, что модель “ну все уже показала“.
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