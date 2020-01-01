Оголила зону бикини: Горячая Каменских блеснула в пикантном наряде
Певица Настя Каменских показала концертный образ с откровенными вырезами .
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Певица Настя Каменских продолжает будоражить фантазию поклонников смелыми образами. Звезда частенько выходит на сцену в стильных и откровенных нарядах. Один из таких аутфитов Каменских показала в Инстаграм.
Знаменитость позировала в черном боди со светлыми вставками, под которое надела колготки. Пикантности образу добавило глубокое декольте и высокие вырезы на бедрах, оголившие зону бикини.
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