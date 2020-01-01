Редкий кадр: Одесская Барби снялась топлес и поразила сеть
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Известная Инста-дива, блогер Валерия Лукьянова, которая более известна как Одесская Барби показала фото с распущенными - и поразила сеть. Девушка сфотографировалась для своего нового бьюти-блога.
Снимок появился в Инстаграм.
В кадре Лукьянова позирует топлес, отбросив назад копну светлых волос. Шевелюра Барби кажется очень объемной.
Дорогие хочу вас обрадовать я создала новую страницу где будут делиться своими рецептами по восстановлению волос так что всех кто хочет иметь красивую шевелюру жду на своей новой странице ⚜️🌹 - написала Лукьянова.
Фолловеры прокомментировали фото, похвалив волосы Барби.
Однако, нашлись и те, кто высмеял блогера:
А нарощенные волосы как у вас тоже можно восстанавливать? - сострили подписчики.
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