Редкий кадр: Одесская Барби снялась топлес и поразила сеть

Блогер Валерия Лукьянова вызвала споры в сети своей прической .

Одесская Барби снялась топлес и поразила сеть instagram.com/valeria_lukyanova21

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Известная Инста-дива, блогер Валерия Лукьянова, которая более известна как Одесская Барби показала фото с распущенными - и поразила сеть. Девушка сфотографировалась для своего нового бьюти-блога.

Снимок появился в Инстаграм.

В кадре Лукьянова позирует топлес, отбросив назад копну светлых волос. Шевелюра Барби кажется очень объемной.

Дорогие хочу вас обрадовать я создала новую страницу где будут делиться своими рецептами по восстановлению волос так что всех кто хочет иметь красивую шевелюру жду на своей новой странице ⚜️🌹 - написала Лукьянова.

Одесская Барби снялась топлес и поразила сеть instagram.com/valeria_lukyanova21

Фолловеры прокомментировали фото, похвалив волосы Барби.

Однако, нашлись и те, кто высмеял блогера:

А нарощенные волосы как у вас тоже можно восстанавливать? - сострили подписчики.

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