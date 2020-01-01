«Мой Дикий»: Лилия Ребрик рассказала, почему не ссорится с мужем

Украинская актриса Лилия Ребрик поделилась с подписчиками нежным семейным снимком.

Лилия Ребрик рассказала, почему не ссорится с мужем instagram.com/liliia.rebrik

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Популярная телеведущая Лилия Ребрик на своей странице в Инстаграм опубликовала милое фото. На кадре знаменитость запечатлена со своим мужем Андреем Диким. Пара нежно прислонилась друг к другу, демонстрируя идиллию в отношениях. Под публикацией Лилия написала трогательное признание в своих чувствах в честь годовщины брака:

«💞Кохання - це коли дві донечки з’являються на очах у вас обох; 💞Кохання - це коли ти і хочеш посваритися, а не можеш, бо... таке у нас дивовижне кохання; 💞Кохання - це коли ніжно, смішно, спокійно, стабільно, це вулкан і тиха гавань; 💞Кохання мого життя - це мій Дикий @andrii_dykyi ! Люблю тебе!

З НАШОЮ 9-ю РІЧНИЦЕЮ!❤️❤️❤️❤️».

Поклонники восхитились идиллией, которая царит в звездной семье, и рассыпались в поздравлениях:

«Ви такі прекрасні! З річницею вас і хай таких річниць попереду ще багато десятків». «Ви неймовірно красива пара, будьте щасливі разом». «Як чуттєво! Вітаю!» «Вау, как трогательно, вы для меня всегда пример, пусть так будет всегда, счастья вам и безграничной любви, обнимаю». «Вы замечательные!»

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