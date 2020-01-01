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«Обещаю любить всегда»: Слава Каминская умилила фанатов фото с детьми

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Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками семейными снимками.

Слава Каминская умилила фанатов фото с детьми
Слава Каминская умилила фанатов фото с детьми
instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото со своими детьми. На черно-белых кадрах знаменитость нежно обнимает и целует дочь Лауру и сына Леонарда. Под публикацией артистка призналась, что фото сделал ее бывший муж, с которым ей удалось сохранить хорошие отношения после развода. Также певица Слава трогательное признание, адресованное своим детям:

«Главное в безусловной родительской любви — это всегда. Всегда любить, всегда поддерживать, всегда заботиться, всегда принимать.⠀
При любых условиях, обстоятельствах ситуациях и настроениях.⠀
Обещаю любить всегда❤️ Даже когда невестки и зятья переступят порог нашего дома😂
Ph: by папа».

Поклонникам понравились милые снимки и пронзительные слова Каминской, поэтому они рассыпались в приятных словах:

«Самые сладкие и нежные объятья ❤️ Как же им повезло с мамочкой❤️».

«Я вас обожаю, как вы классно пишите».

«Будьте счастливы ❤️».

«Какие вы красиво счастливые! Оставайтесь такими всегда».

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Источник: ivonа bigmir)net

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