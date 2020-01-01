«Обещаю любить всегда»: Слава Каминская умилила фанатов фото с детьми
Читай также: «Юбку забыла надеть»: Леся Никитюк поразила фанатов образом в мини-платье
Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото со своими детьми. На черно-белых кадрах знаменитость нежно обнимает и целует дочь Лауру и сына Леонарда. Под публикацией артистка призналась, что фото сделал ее бывший муж, с которым ей удалось сохранить хорошие отношения после развода. Также певица Слава трогательное признание, адресованное своим детям:
«Главное в безусловной родительской любви — это всегда. Всегда любить, всегда поддерживать, всегда заботиться, всегда принимать.⠀
При любых условиях, обстоятельствах ситуациях и настроениях.⠀
Обещаю любить всегда❤️ Даже когда невестки и зятья переступят порог нашего дома😂
Ph: by папа».
Поклонникам понравились милые снимки и пронзительные слова Каминской, поэтому они рассыпались в приятных словах:
«Самые сладкие и нежные объятья ❤️ Как же им повезло с мамочкой❤️».
«Я вас обожаю, как вы классно пишите».
«Будьте счастливы ❤️».
«Какие вы красиво счастливые! Оставайтесь такими всегда».
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Даша Астафьева показала пышный бюст в откровенном боди
- Alyona Alyona удивила фанатов растительностью на лице
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил