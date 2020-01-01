«Обещаю любить всегда»: Слава Каминская умилила фанатов фото с детьми

Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками семейными снимками.

Слава Каминская умилила фанатов фото с детьми instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала серию фото со своими детьми. На черно-белых кадрах знаменитость нежно обнимает и целует дочь Лауру и сына Леонарда. Под публикацией артистка призналась, что фото сделал ее бывший муж, с которым ей удалось сохранить хорошие отношения после развода. Также певица Слава трогательное признание, адресованное своим детям:

«Главное в безусловной родительской любви — это всегда. Всегда любить, всегда поддерживать, всегда заботиться, всегда принимать.⠀

При любых условиях, обстоятельствах ситуациях и настроениях.⠀

Обещаю любить всегда❤️ Даже когда невестки и зятья переступят порог нашего дома😂

Ph: by папа».

Поклонникам понравились милые снимки и пронзительные слова Каминской, поэтому они рассыпались в приятных словах:

«Самые сладкие и нежные объятья ❤️ Как же им повезло с мамочкой❤️». «Я вас обожаю, как вы классно пишите». «Будьте счастливы ❤️». «Какие вы красиво счастливые! Оставайтесь такими всегда».

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