«Впервые за 15 лет»: Даша Астафьева показала пышный бюст в откровенном боди

Украинская певица Даша Астафьева поделилась с подписчиками пикантным видеороликом.

Даша Астафьева показала пышный бюст в откровенном боди instagram.com/da_astafieva

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Популярная исполнительница Даша Астафьева на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На черно-белых кадрах знаменитость предстала в соблазнительном боди, декорированном стразами. Откровенный наряд подчеркнул стройную фигуру знаменитости и акцентировал внимание на пышном бюсте артистки. Образ Даша дополнила собранными волосами в высокий хвост и массивными украшениями.

Под публикацией Астафьева призналась, что впервые за долгий промежуток времени будет праздновать Новый год в кругу близких людей, а не на сцене:

«Впервые за пятнадцать лет я не буду работать в новогоднюю ночь, и предновогодние дни.

Сейчас испытываю новые эмоции и переживания. Отмечать- так в душевном месте и в кругу любимых людей.

Карпаты - моя любовь. Даже не знаю, кто кого больше ждёт))».

Поклонники восхитились красотой Даши, и осыпали девушку комплиментами в комментариях:

«Шикарная! Впрочем, как и всегда!» «Лучшее, что я видела». «Показалось Моника Беллуччи. Оказалось, нет, все намного круче». «Красивая». «Вау! Завораживает! Такие плавные движения! Так сексуально!»

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