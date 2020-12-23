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«Впервые за 15 лет»: Даша Астафьева показала пышный бюст в откровенном боди

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Украинская певица Даша Астафьева поделилась с подписчиками пикантным видеороликом.

Даша Астафьева показала пышный бюст в откровенном боди
Даша Астафьева показала пышный бюст в откровенном боди
instagram.com/da_astafieva

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Популярная исполнительница Даша Астафьева на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На черно-белых кадрах знаменитость предстала в соблазнительном боди, декорированном стразами. Откровенный наряд подчеркнул стройную фигуру знаменитости и акцентировал внимание на пышном бюсте артистки. Образ Даша дополнила собранными волосами в высокий хвост и массивными украшениями.

Под публикацией Астафьева призналась, что впервые за долгий промежуток времени будет праздновать Новый год в кругу близких людей, а не на сцене:

«Впервые за пятнадцать лет я не буду работать в новогоднюю ночь, и предновогодние дни.
Сейчас испытываю новые эмоции и переживания. Отмечать- так в душевном месте и в кругу любимых людей.
Карпаты - моя любовь. Даже не знаю, кто кого больше ждёт))».

Поклонники восхитились красотой Даши, и осыпали девушку комплиментами в комментариях:

«Шикарная! Впрочем, как и всегда!»

«Лучшее, что я видела».

«Показалось Моника Беллуччи. Оказалось, нет, все намного круче».

«Красивая».

«Вау! Завораживает! Такие плавные движения! Так сексуально!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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