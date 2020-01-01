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В боди и конусами на груди: Леся Никитюк впечатлила своим образом

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Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками пикантными снимками с гримерки.

Леся Никитюк впечатлила своим образом
Леся Никитюк впечатлила своим образом
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в эпатажном образе. На кадрах знаменитость позирует в боди цвета фуксии с двумя конусами на груди. Также на ней халат с перьями и лодочки на шпильках. Эффектный облик Леся дополнила локонами на волосах и аксессуаром с перьями, ярким макияжем и красным маникюром.

Свой снимок Никитюк подписала так:

«Як вам нова дружина Остіна Пауерса??»

Звезда часто радует своих фанатов моментами из творческой сферы жизни, однако не афиширует свою личную жизнь. Несмотря на это фолловеры с большим интересом наблюдают за Лесей в социальных сетях, активно комментируя ее публикации:

«Сисюли – бомба».

«Богиня!»

«Фото огонь! Какая красотка, а ноги вообще».

«Шикарнючая».

«Ну слишком прекрасна, эти ноги, ну слов нет, пощади!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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