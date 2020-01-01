В боди и конусами на груди: Леся Никитюк впечатлила своим образом

Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками пикантными снимками с гримерки.

Леся Никитюк впечатлила своим образом instagram.com/lesia_nikituk

Читай также: В пижаме и без макияжа: Маша Ефросинина показала, как выглядит во время болезни

Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала фото в эпатажном образе. На кадрах знаменитость позирует в боди цвета фуксии с двумя конусами на груди. Также на ней халат с перьями и лодочки на шпильках. Эффектный облик Леся дополнила локонами на волосах и аксессуаром с перьями, ярким макияжем и красным маникюром.

Свой снимок Никитюк подписала так:

«Як вам нова дружина Остіна Пауерса??»

Звезда часто радует своих фанатов моментами из творческой сферы жизни, однако не афиширует свою личную жизнь. Несмотря на это фолловеры с большим интересом наблюдают за Лесей в социальных сетях, активно комментируя ее публикации:

«Сисюли – бомба». «Богиня!» «Фото огонь! Какая красотка, а ноги вообще». «Шикарнючая». «Ну слишком прекрасна, эти ноги, ну слов нет, пощади!»

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.