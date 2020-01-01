Загорелая Тина Кароль в смелом образе восхитила фанатов
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Популярная исполнительница Тина Кароль поразила фанатов своей красотой. На одной из фан-страниц в Инстаграм появился снимок, где загорелая знаменитость позирует рядом с телеведущей Марией Третьяковой. Тина была одета в черное вечернее платье с открытой зоной декольте и разрезом от бедра. Эффектный образ артистка дополнила легкими локонами на волосах и выразительным макияжем с акцентом на красные губы. А Мария надела ярко-красное платье с перьями.
Под публикацией авторы аккаунта написали так:
«Две любимые женщины в одном фото».
Поклонники восхитились внешним видом любимой исполнительницы, и осыпали Тину Кароль комплиментами в комментариях:
«Можно эту фотографию превратить в реальность?»
«Вау, лучшие».
«Наши девочки».
«Нереально!»
«Как красиво».
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