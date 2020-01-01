Украинская певица Тина Кароль засветилась возле новогодней елки в откровенном наряде.

Загорелая Тина Кароль в смелом образе восхитила фанатов instagram.com/tina_karol

Читай также: «Какая тупость»: Анастасия Приходько вызвала полицию, чтобы проучить собственную дочь

Популярная исполнительница Тина Кароль поразила фанатов своей красотой. На одной из фан-страниц в Инстаграм появился снимок, где загорелая знаменитость позирует рядом с телеведущей Марией Третьяковой. Тина была одета в черное вечернее платье с открытой зоной декольте и разрезом от бедра. Эффектный образ артистка дополнила легкими локонами на волосах и выразительным макияжем с акцентом на красные губы. А Мария надела ярко-красное платье с перьями.

Под публикацией авторы аккаунта написали так:

«Две любимые женщины в одном фото».

Поклонники восхитились внешним видом любимой исполнительницы, и осыпали Тину Кароль комплиментами в комментариях:

«Можно эту фотографию превратить в реальность?» «Вау, лучшие». «Наши девочки». «Нереально!» «Как красиво».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.