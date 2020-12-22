«Просто пожарище»: Мишель Андраде сексуально станцевала под свою песню

Украинская певица Мишель Андраде поделилась с подписчиками видеороликом со своими танцами.

Мишель Андраде сексуально станцевала под свою песню instagram.com/mishvirmish

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Популярная исполнительница Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где сексуально двигается под свою песню. На кадрах знаменитость предстала в черном топе, белых расклешенных штанах и ботинках на каблуке. Провокационный танец сопроводила новая песня артистки. Также со звездой станцевали много других девушек. Как оказалось, Мишель посетила мастер-класс, где танцовщицы разучили связку под новый хит певицы. Об этом Андраде рассказала под публикацией:

«Вот на таком Вайбе вчера прошёл мастер класс 🔥❤️

Как круто видеть столько красивых и талантливых девушек танцуют под твою песню!!!❤️🔥»

Поклонники восхитились пластичностью Мишель, и рассыпались в комплиментах:

«Просто пожарище». «Слишком круто». «Так кайфово». «Красотки! Это восхитительно». «Самая крутая малышка». «Вау! Это потрясающе».

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