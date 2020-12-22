«Просто пожарище»: Мишель Андраде сексуально станцевала под свою песню
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Популярная исполнительница Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм опубликовала видео, где сексуально двигается под свою песню. На кадрах знаменитость предстала в черном топе, белых расклешенных штанах и ботинках на каблуке. Провокационный танец сопроводила новая песня артистки. Также со звездой станцевали много других девушек. Как оказалось, Мишель посетила мастер-класс, где танцовщицы разучили связку под новый хит певицы. Об этом Андраде рассказала под публикацией:
«Вот на таком Вайбе вчера прошёл мастер класс 🔥❤️
Как круто видеть столько красивых и талантливых девушек танцуют под твою песню!!!❤️🔥»
Поклонники восхитились пластичностью Мишель, и рассыпались в комплиментах:
«Просто пожарище».
«Слишком круто».
«Так кайфово».
«Красотки! Это восхитительно».
«Самая крутая малышка».
«Вау! Это потрясающе».
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