«Усатая женщина»: Alyona Alyona удивила фанатов растительностью на лице

Рэперша Alyona Alyona поделилась с подписчиками провокационными снимками.

Alyona Alyona удивила фанатов растительностью на лице instagram.com/alyona.alyona.official

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Популярная исполнительница Alyona Alyona на своей странице в Инстаграм опубликовала серию неожиданных фото. На кадрах знаменитость предстала с щетиной и усами на лице. Портретные снимки с растительностью на лице несут в себе благую цель. Об этом артистка призналась под публикацией, где рассказала, что несмотря на множество методов, которые позволяют избавиться от волос на теле, девушки могут комплексовать из-за того, что они не такие, как все:

«А що, якщо волосся росте на обличчі? Волосся темного кольору. А що, якщо тобі 14 років? І ти розумієш, що ти не така як всі. І ти нікому про це не кажеш; робиш все, щоб то зникло і ніхто цього не бачить. Але ж ти знаєш... Ти живеш з цим годину, чи день, чи рік, і постійно про це думаєш. І хай ідуть роки і проблема зовні вже вирішена, проте в середині спогади не зникають за одну мить. Прийняти себе і відпустити на волю все, що ховала – було найкращим рішенням в моєму житті».

Поклонники восхитились смелостью Alyona Alyona, которая затронула такую важную тему, и поблагодарили ее об этом в комментариях:

«Підтримую, Альоно! Скільки людей – стільки й думок! Якщо на кожну звертати увагу, можно себе загубити». «Господи, дай здоров’я цій жінці. Дякую за кожне написане слово». «Як сміливо! Багато хто боїться про таке говорити, сподіваюсь цей пост допоможе багатьом». «Це дуже потужний меседж від публічної людини. Дякую, Олена».

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