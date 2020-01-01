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«Юбку забыла надеть»: Леся Никитюк поразила фанатов образом в мини-платье

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Украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с подписчиками новогодними снимками.

Леся Никитюк поразила фанатов образом в мини-платье
Леся Никитюк поразила фанатов образом в мини-платье
instagram.com/lesia_nikituk

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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала серию соблазнительных фото. На кадрах знаменитость предстала в коротеньком черном платье с глубоким декольте, которое оголяет длинные ноги артистки. Образ Леся дополнила босоножками на каблуках, распущенными волосами, ярким макияжем и массивными серьгами. Запечатлела себя звезда в домашней атмосфере, на фоне украшенной елки и камина.

Под публикацией Никитюк призналась, что уже готова к празднованию Нового года:

«Шальная Лесяантрица уже нарядила дом, и сама нарядилась..платье тут не при чём😂».

Поклонники восхитились сексуальностью артистки, и рассыпались в комплиментах:

«Боже твої ноги😍😍😍😍😍🔥🔥».

«А это платье? Я думала туника.. 😂»

«Ці ноги, ну просто мммм...🔥🔥🔥».

«Юбку забыла надеть».

«Бесконечные ноги».

«Шикарна😍🔥».

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Источник: ivonа bigmir)net

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