«Юбку забыла надеть»: Леся Никитюк поразила фанатов образом в мини-платье
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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала серию соблазнительных фото. На кадрах знаменитость предстала в коротеньком черном платье с глубоким декольте, которое оголяет длинные ноги артистки. Образ Леся дополнила босоножками на каблуках, распущенными волосами, ярким макияжем и массивными серьгами. Запечатлела себя звезда в домашней атмосфере, на фоне украшенной елки и камина.
Под публикацией Никитюк призналась, что уже готова к празднованию Нового года:
«Шальная Лесяантрица уже нарядила дом, и сама нарядилась..платье тут не при чём😂».
Поклонники восхитились сексуальностью артистки, и рассыпались в комплиментах:
«Боже твої ноги😍😍😍😍😍🔥🔥».
«А это платье? Я думала туника.. 😂»
«Ці ноги, ну просто мммм...🔥🔥🔥».
«Юбку забыла надеть».
«Бесконечные ноги».
«Шикарна😍🔥».
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