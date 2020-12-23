«Терплю ради красоты»: Регина Тодоренко показала ужасающий массаж лица
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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала шокирующее видео. На кадрах знаменитость запечатлела процесс буккального массажа, где специалист прорабатывает мышечные волокна и кожу лица артистки через полость рта. Говорят, что это очень эффективная процедура, которая может заменить инъекции «красоты». Однако Регина не сдерживает свой заражающий смех и произносит слово «жесть», ведь со стороны массаж выглядит действительно необычно.
Под публикацией Тодоренко призналась, что решила прибегнуть к услугам массажиста, чтобы сохранить молодость подольше:
«Лепит из меня вареники. Но я терплю ради красоты! 😂
Вы тоже любите буккальный массаж? Мой любимый через рот».
Поклонники разделились на два лагеря: некоторые согласились с эффективностью данной процедуры, а другие - выразили недовольство в комментариях:
«С виду как пытка».
«Такой массаж должен делать либо логопед, либо невролог».
«Я тоже люблю это месиво».
«Ооо, это круто! Обожаю такой массаж».
«Пипец!»
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