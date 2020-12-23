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«Терплю ради красоты»: Регина Тодоренко показала ужасающий массаж лица

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Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками видеороликом.

Регина Тодоренко показала ужасающий массаж лица
Регина Тодоренко показала ужасающий массаж лица
instagram.com/reginatodorenko

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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала шокирующее видео. На кадрах знаменитость запечатлела процесс буккального массажа, где специалист прорабатывает мышечные волокна и кожу лица артистки через полость рта. Говорят, что это очень эффективная процедура, которая может заменить инъекции «красоты». Однако Регина не сдерживает свой заражающий смех и произносит слово «жесть», ведь со стороны массаж выглядит действительно необычно.

Под публикацией Тодоренко призналась, что решила прибегнуть к услугам массажиста, чтобы сохранить молодость подольше:

«Лепит из меня вареники. Но я терплю ради красоты! 😂
Вы тоже любите буккальный массаж? Мой любимый через рот».

Поклонники разделились на два лагеря: некоторые согласились с эффективностью данной процедуры, а другие - выразили недовольство в комментариях:

«С виду как пытка».

«Такой массаж должен делать либо логопед, либо невролог».

«Я тоже люблю это месиво».

«Ооо, это круто! Обожаю такой массаж».

«Пипец!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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