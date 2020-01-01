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«Первая мысль – смерть идет»: Григорий Чапкис рассказал о самочувствии

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Украинский хореограф Григорий Чапкис поделился с фанатами печальной новостью.

Григорий Чапкис рассказал о самочувствии
Григорий Чапкис рассказал о самочувствии
instagram.com/gregory_chapkis

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90-летний легендарный танцор Григорий Чапкис попал в больницу с воспалением легких. В недавнем интервью знаменитость рассказал, что чувствует слабость и отсутствие аппетита. Также артист признался, что врачи провели обследование и подтвердили двустороннюю пневмонию. Медики не исключают заражение коронавирусом несмотря на то, что тест показал отрицательный результат:

«Мне делают 5 уколов — против кашля и антибиотики, чтобы устранить воспаление. Врачи удивляются, ведь у меня все хорошо — температура, давление в норме, сердце работает хорошо — но есть воспаление легких. Я понимаю, что завишу от Бога. Но я не хочу, чтобы стало хуже. Закашляюсь, и первая мысль — смерть идет», — поделился хореограф.

Григорий Чапкис откровенно сказал, что боится смерти и очень переживает за свою молодую жену.

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Источник: ivonа bigmir)net

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