«Наконец-то узнали в кого вы»: Катя Осадчая показала своих родителей
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Популярная телезвезда Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с родителями. На кадре знаменитость запечатлена вместе с мамой и папой. Катя надела черное длинное платье и ботинки такого же цвета, звездная мама выбрала белый удлиненный пиджак, который дополнил ее темный аутфит, а папа предпочел классический костюм темно-синего цвета.
Под публикацией Осадчая призналась, что фото было сделано на праздновании 40-летней годовщины свадьбы родителей:
«40 років разом! Рубінове весілля. Двоє дітей, двоє онуків і океан любові. Мама і Тато крутий приклад для нас всіх, як зберегти кохання, повагу і стосунки крізь роки».
Поклонники через экран смогли охарактеризовать родителей Кати, мама которой, по их мнению, очень строгая, а вот папа – позитивный:
«Папа видно такой весельчак, а мама такая Строгая, АЖ страшно😉. Семейного благополучия. Горько!»
«Мама красотка, что и говорить!!!🔥❤️»
«Теперь понятно откуда такая порода».
«Наконец-то мы узнали в кого вы, такая высокая и красивая получились».
«Поздравляю! Красивые и такие молодые!!»
«Теперь понятно в кого Екатерина))) в папу!»
«Мама геть крута!!! Супер!! Ваша родина вся дуже класна❤️».
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