«Наконец-то узнали в кого вы»: Катя Осадчая показала своих родителей

Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с подписчиками семейным снимком.

Катя Осадчая показала своих родителей instagram.com/kosadcha

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Популярная телезвезда Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с родителями. На кадре знаменитость запечатлена вместе с мамой и папой. Катя надела черное длинное платье и ботинки такого же цвета, звездная мама выбрала белый удлиненный пиджак, который дополнил ее темный аутфит, а папа предпочел классический костюм темно-синего цвета.

Под публикацией Осадчая призналась, что фото было сделано на праздновании 40-летней годовщины свадьбы родителей:

«40 років разом! Рубінове весілля. Двоє дітей, двоє онуків і океан любові. Мама і Тато крутий приклад для нас всіх, як зберегти кохання, повагу і стосунки крізь роки».

Поклонники через экран смогли охарактеризовать родителей Кати, мама которой, по их мнению, очень строгая, а вот папа – позитивный:

«Папа видно такой весельчак, а мама такая Строгая, АЖ страшно😉. Семейного благополучия. Горько!» «Мама красотка, что и говорить!!!🔥❤️» «Теперь понятно откуда такая порода». «Наконец-то мы узнали в кого вы, такая высокая и красивая получились». «Поздравляю! Красивые и такие молодые!!» «Теперь понятно в кого Екатерина))) в папу!» «Мама геть крута!!! Супер!! Ваша родина вся дуже класна❤️».

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