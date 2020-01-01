«Фото стремное»: дочь Поляковой раскритиковали за неудачный снимок

Дочь популярной певицы Маша Полякова вызвала волну хейта из-за неудачного снимка.

Дочь Поляковой раскритиковали за неудачный снимок instagram.com/mashapolyakova

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Звездная дочь Маша Полякова на своей странице в Инстаграм опубликовала селфи. На кадре знаменитость предстала в черной толстовке, кепке такого же цвета и с капюшоном на голове. Стильный образ девочка дополнила сдержанным макияжем со стрелками, запечатлев свое лицо вблизи.

Под неоднозначной публикацией Маша задала своим фолловерам довольно личный вопрос:

«Что самое больное что вам пришлось пережить в жизни ? ✨✨»

15-летнюю девочку часто сравнивают со звездной мамой, критикуя каждый пост подростка, не взирая на то, что она еще несовершеннолетняя. На этот раз фанаты тоже не смогли пройти мимо, чтобы не высказать негатив под фото:

«Фото стремное». «Она наркоманка? Половина фото таких вроде под кайфом». «Тебя страхолюдину увидела и так больно шлепнулась на жопу!»

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